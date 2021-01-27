- Keşanlılar bembeyaz bir güne uyandı - Son Dakika

Bölgede bir önceki gün başlayan aralıklı yağmur yağışları, akşamın ilerleyen saatlerine doğru şiddetini artırdı. Hakim rüzgar lodosun karayele çevirmesiyle hava sıcaklıklarındaki ani düşüş öncelikle şehrin yüksek yerlerinde ardından da merkezinde kara dönüştü.

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