Keşanspor Başkanı Nehir Gergin: "Taraftarımızı eski Keşansporlu günlere kavuşturacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Keşanspor Başkanı Nehir Gergin: 'Taraftarımızı eski Keşansporlu günlere kavuşturacağız' - Son Dakika Spor

Keşanspor Başkanı Nehir Gergin: "Taraftarımızı eski Keşansporlu günlere kavuşturacağız"

6 saat önce

Keşanspor Başkanı Nehir Gergin, taraftarlarını eski Keşansporlu günlere kavuşturacaklarını bildirdi.

Keşanspor Başkanı Nehir Gergin:

Keşanspor Başkanı Nehir Gergin, taraftarlarını eski Keşansporlu günlere kavuşturacaklarını bildirdi.

Gergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımın uzun hasretin ardından yeşil sahalara döndüğünü belirtti.

U-19 Ligi'nde Keşanspor'un Keşan İdman Yurdu ile karşılaştığını ifade eden Gergin, şöyle konuştu:

"Mücadeleyi sarı siyahlı takım 2-1 kazanarak sahalara galibiyetle döndü. Keşanspor artık fiilen yeşil sahalarda. U-15/ U-19 ve A Takım olmak üzere tüm takımlarımızla sonuna kadar mücadele edip taraftarımızı eski Keşanspor'lu günlerine kavuşturacağız."

Keşan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 03:23 Kaynak: AA
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