Son Dakika Haberleri: "Keşanspor için kenetlendik geliyoruz"
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"Keşanspor için kenetlendik geliyoruz"

1 saat önce

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşanspor Kulübü'nün yeni yönetiminin "kenetlendik geliyoruz" sloganıyla çalışmalarına başladığını bildirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan spor Kulübü'nün yeni yönetiminin "kenetlendik geliyoruz" sloganıyla çalışmalarına başladığını bildirdi.

Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol kulüplerinin şehirlerin temsilcisi olduğunu belirtti.

Keşanspor'un 1959'dan bu yana ilçeyi temsil ettiğini aktaran Helvacıoğlu, "Keşanspor Kulübü'nün yeni yönetiminin bu mirası daha da ileri taşımasını, şehrimiz ve özellikle gençlerimiz için spor ve dayanışma kültürü kazandırmasını temenni ederim." diye konuştu.

Sarı siyah formayı 2 yıl giydi

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı ve Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin de sarı siyah formayı 2 yıl giydiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Keşansporumuzun yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz. Elimizi taşın altına koyuyoruz. Tek vücut olmak için 'Keşanspor' diyoruz. Yıllardır sabreden, aylardır sükunetle bizden haber bekleyen ve bugün itibarıyla desteğini hissettiğimiz taraftarlarımıza teşekkürler. Yeni sezonda şehrimizde ve bölgemizden mücadele edecek tüm kulüplerimize başarılar diliyoruz. Kökleri çok derinde olan ve yeniden kurulan Kültürspor'un da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz hep birlikte Keşanız. Kenetlendik geliyoruz."

Mustafa Helvacıoğlu, Futbol, Keşan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:04 Kaynak: AA
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