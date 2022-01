Keşap Belediye Başkanı Emür, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Emür, bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, basın mensuplarının gününü kutladı.

Demokrasinin kilometre taşlarından biri olan basının, halkın en doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünün etkili aracı olduğunu kaydeden Emür, şöyle konuştu:

"Gazetecilik, her türlü şartlarda ifa edilen onurlu bir meslektir. Kamuoyunu aydınlatmak için her şartta sorumluluk bilinci içerisinde görevlerini yapmaya çalışan, can güvenliklerini dahi riske atarak doğru haber peşinde koşan gazetecilerimizin verdiği mücadele takdiri hak etmektedir."

Başkan Emür, kendilerine sağladığı destekten dolayı Giresun basınına teşekkür etti.