Keşap Belediyesi Sokak Hayvanlarını Unutmadı
1 saat önce
Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını karşılama adına çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.
Keşap
Belediye Başkanı Mehmet Emür
, sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarını karşılama adına çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.
Emür, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce belediye olarak kentin belli bölgelerinde sokak hayvanları için mama kapları istasyonları oluşturduklarını belirtti.
Kış döneminin gelmesiyle istasyonlara mama bırakma işlemine ağırlık verdiklerini ifade eden Emür, şunları aktardı:
"Sokak hayvanları korumaya muhtaç. Onlara mutlaka sahip çıkmamız gerekiyor. Belediye olarak biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Kışın soğuk havalarda daha kolay yiyecek bulmaları için yem istasyonları oluşturduk. Ekiplerimiz hayvanlara yiyecek sağlıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:46 Kaynak: AA
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