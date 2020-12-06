Keşap Belediyesinden sokak hayvanları için mama desteği sürüyor - Son Dakika

Keşap Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama bırakılıyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emür, yaptığı yazılı açıklamada, kısıtlama sürecinde sokak hayvanlarına da gereken özenin gösterildiğini belirtti.

Her zaman olduğu gibi bu hafta sonu da belirlenen noktalara ihtiyaçlarının karşılanması için mama bırakıldığını, yine hasta olanların gerekli tedavilerinin yapıldığını aktaran Emür, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz sevimli dostlarımız için yedi yirmi dört görev başında. Vatandaşlarımızdan, rutin günlerimizde sokak hayvanları için evlerinin ve iş yerlerinin önüne bir kap mama ve bir kap su bırakmalarını istiyoruz. Sokaklarda yaşayan canlarımız hepimize emanet."