Son Dakika Haberleri: Keşap Belediyesinden "Yardım Eli" Projesi

Keşap Belediyesinden "Yardım Eli" Projesi

1 saat önce

Keşap Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik "Yardım Eli" projesinin başlatıldığı bildirildi.

Keşap Belediyesinden
Keşap Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik "Yardım Eli" projesinin başlatıldığı bildirildi.

Belediye başkanı Mehmet Emür, yaptığı yazılı açıklamada, proje kapsamında, kentte bulunan 65 yaş üstü, engelli ve ihtiyaç sahibi olan kişilere yönelik ev temizliği hizmeti verileceğini belirtti.

Sosyal belediyecilik anlatışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Emür, şunları aktardı:

"İnsanlarımızı mağdur etmeden ve onları incitmeden yardımlarımıza devam edeceğiz. Mazlum ve muhtaç insanların yanında olmak bizim geleneklerimizde var. Geçmişten gelen bu geleneği sürdürmeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın hayır dualarını alıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:46 Kaynak: AA

Mehmet Emür, Keşap, Güncel
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