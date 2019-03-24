Son Dakika Haberleri: Keşap Belediyesinin "Yardım Eli" Projesi

Keşap Belediyesinin "Yardım Eli" Projesi

1 saat önce

Keşap Belediye Başkanı ve AK Parti Keşap Belediye Başkan Adayı Mehmet Emür, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlara "Yardım Eli" projesi kapsamında desteklerin sürdürüldüğünü bildirdi.

Keşap Belediyesinin
Keşap Belediye Başkanı ve AK Parti Keşap Belediye Başkan Adayı Mehmet Emür, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlara "Yardım Eli" projesi kapsamında desteklerin sürdürüldüğünü bildirdi.

Emür, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal belediyecilik hizmetlerinin hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Belediye hizmetlerinden birisinin de "Yardım Eli" projesi olduğunu ifade eden Emür, yaşlı, hasta ve bakıma muhtaç vatandaşlara desteklerin sağlanması olduğunu aktardı.

Her zaman Keşap halkının yanında olduklarına işaret eden Emür, şunları kaydetti:

"Keşap Belediyesi olarak toplumsal değerlere sahip çıkmanın anlamını en iyi şekilde yerine getiriyoruz. Belediye boyutunda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Onların hayır duaları bize yetiriyor. Çünkü belediyecilik gönül işidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:37 Kaynak: AA

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