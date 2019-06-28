Son Dakika Haberleri: Kesdo Dondurma, Kayseri'yi okumaya davet ediyor
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Kesdo Dondurma, Kayseri'yi okumaya davet ediyor

10 dakika önce

Türkiye'nin ilk tescilli butik üretim dondurma markası olan Kesdo Dondurma, 2007 yılında başlattığı 'Kitap Günleri' kampanyasına bu yaz sezonunda da devam edecek.

Kesdo Dondurma, Kayseri'yi okumaya davet ediyor , System.String[]
Türkiye'nin ilk tescilli butik üretim dondurma markası olan Kesdo Dondurma, 2007 yılında başlattığı 'Kitap Günleri' kampanyasına bu yaz sezonunda da devam edecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:28 
türkiye, kitap, Ekonomi
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