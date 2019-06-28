Kesdo Dondurma, Kayseri'yi okumaya davet ediyor
10 dakika önce
Türkiye'nin ilk tescilli butik üretim dondurma markası olan Kesdo Dondurma, 2007 yılında başlattığı 'Kitap Günleri' kampanyasına bu yaz sezonunda da devam edecek.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:28
'nin ilk tescilli butik üretim dondurma markası olan Kesdo Dondurma, 2007 yılında başlattığı 'Kitap Günleri' kampanyasına bu yaz sezonunda da devam edecek.
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