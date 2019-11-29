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Kese deyip geçmeyin

6 saat önce

Kavak ağacından elde edilen iplikle üretilen keseler, hem kirden arındırıyor, hem de zinde tutuyor.

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Kavak ağacından elde edilen iplikle üretilen keseler, hem kirden arındırıyor, hem de zinde tutuyor.


Türkiye'nin kese ihtiyacının yüzde 90'ı Bursalı 4 firma tarafından üretilirken, insanlar tarafından sadece hamam kültüründe yeri olan kesenin kiri arındırdığı kadar sağlığa da olumlu etkisi bulunuyor. Bursa'da 25 yıldır yün içlik ve kese satan Naci Bağcı, "Keselenmek insanı daha zindeleştiriyor. Keselendiğin zaman vücuttaki ölü derilere ve akneleri temizliyor. İnsan hafiflediğini fark ediyor. Bizim sunduğumuz keselerin hepsi yüzde 100 orgarik keselerdir. Dut ağacın üretilen ipek keseler var. Bu yüz ve vücut temizliğinde kullanılıyor. Birde floş keseler var. Floş keseler ise kavak ağacında yapılmaktadır. Bunlarda vücudu tahriş etme ihtimali hemen hemen sıfırdır. Ama yabancı maddelerden yapılan polyester içeren keseler vücutta tahrişe sebebiyet verebilir. Bastırmadan ovalayarak 10-15 günde bir keselemek sağlık bakımından olmazsa olmazdır. Bunu zaten kese kültürü olanlar yapıyorlar. Hatta daha sıkı yapanlar var" dedi.


Kesenin organik olmasına özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Bağcı, "Bizim ürünlerimiz her şeye açık. İsteyen istediği laboratuvarda inceletebilir. Floş dediklerimiz floş, ipek dediklerimiz ise ipektir. İpek olmayan bazı ürünlerde de 'S ipek' yazmaktadır. Vatandaşlar bunu suni ipek olarak anlıyor. Ama öyle değil. Bizdeki koza ipeğidir. Floş keseler ortalama 10-15 lira, ipek keseler ise 20 liradır. Ama ipek ve floş yazıp daha ucuza satılan mallar vardır. Onlara aldanmamak gerekmektedir. Ayrıca yüz içinde ipek keseler yapıyoruz. 2-3 parmağın gireceği kadar 3'lü yapıyoruz. Onunla sadece yüz yapılıyor. Büyüklerle ise hem yüz hem vücut yapılıyor. Bunu kullananlarda çok memnun kalıyorlar. Ayrıca keçi kılı ve bekar keselerimiz var" diye konuştu. - BURSA

Türkiye, Bursa, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:55 Kaynak: İHA
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