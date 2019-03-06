Kese Kağıdı İçinde Bebek Bulundu
1 saat önce
Belçika'da bir kese kağıdı içinde yeni doğmuş bir bebek bulundu.
Belçika
'da bir kese kağıdı içinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Flaman bölgesinde yer alan Anvers
kenti merkezindeki Grote Koraalberg Caddesi'nde bir apartman girişinde kese kağıdı içinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Apartman görevlisi tarafından bulunan erkek bebeğin hastaneye kaldırıldığı sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Anvers polisi yaptığı açıklamada, "Soruşturma başlattık. Kamera görüntüleri de incelenecek. Bebeğin annesi hakkında hiçbir bilgimiz yok" dedi. Olayla ilgi soruşturma sürüyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:06 Kaynak: İHA
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