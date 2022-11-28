Dehşete düşüren görüntüler! Boğayı, başına balyozla vurarak katletti

Mustafa nisa Sünmez:

Yazık ne hale geldı bu ümmet Allah bu zavallı hayvanın ahını çok agır ödetecek sana bu dünyada olmasa öbür tarafta hesapını soracak nasıl can vereceksın çok merak ediyorum inşallah ibretlik olur senın de sonunda yazıklar olsun tek kelimeyle