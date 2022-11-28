Dehşete düşüren görüntüler! Boğayı, başına balyozla vurarak katletti - Son Dakika
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Dehşete düşüren görüntüler! Boğayı, başına balyozla vurarak katletti

28.11.2022 13:21

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup katleden M.Y. ile 3 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin boğayı öldürdüğü anlar ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Kızıltepe'de bir kişi, ahırda kesimini yapacağı gözlerini bağladığı boğayı başına defalarca balyoz vurup, öldürdü. Görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medyada büyük tepki çekti.

KESECEĞİ BOĞAYI BALYOZLA BAŞINA VURARAK ÖLDÜRDÜ

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Harekete geçen polis, görüntülerin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde çekildiğini tespit etti. Jandarma ile ortak çalışma başlatan ekipler, kasaplık yaptığı belirlenen M.Y. ile 3 kişiyi gözaltına aldı.

KESECEĞİ BOĞAYI BALYOZLA BAŞINA VURARAK ÖLDÜRDÜ

O ANLAR KAMERADA

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, görüntüde çekim yapan kişinin Kürtçe konuşarak, M.Y'yi yönlendirip, hayvanın sersemleştiğini, kendine gelmeden hemen başını kesmesi gerektiğini söylediği duyuldu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
  • Mustafa nisa Sünmez: Yazık ne hale geldı bu ümmet Allah bu zavallı hayvanın ahını çok agır ödetecek sana bu dünyada olmasa öbür tarafta hesapını soracak nasıl can vereceksın çok merak ediyorum inşallah ibretlik olur senın de sonunda yazıklar olsun tek kelimeyle Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kızıltepe, Hassas İçerik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dehşete düşüren görüntüler! Boğayı, başına balyozla vurarak katletti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dehşete düşüren görüntüler! Boğayı, başına balyozla vurarak katletti - Son Dakika
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