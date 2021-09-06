Kesenin ağzını açtı! Cenk Tosun ve ailesinin yeni evi...

2019 yılında 22.5 milyon Euro'ya, İngiltere'nin Premier League takımlarından Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İstanbul Acarkent'ten ev aldı. Sarayı andıran evini kaba inşaattan 18 milyon TL'ye satın alan yıldız futbolcu, evin içini eşi Ece Tosun'un zevkine göre yaptırıyor. İki çocuk sahibi olan çiftin, evin dekorasyonu için de 15 milyon TL'yi gözden çıkardığı konuşuluyor.

Geçtiğimiz sezon Everton'dan kiralık olarak Beşiktaş'a gelen yıldız futbolcu, nisan ayında ciddi bir sakatlık geçirmiş ve sahalardan bir yıl boyunca uzak kalacağı bildirilmişti. Nekahet dönemini Türkiye'de geçiren Tosun, tedavisinin yanı sıra yeniden bireysel antrenmanlara başlamış.

Ocak ayında Everton'da yeniden top koşturacak olan futbolcu, bu süreci yeni evinde dinlenerek ve bol bol antrenman yaparak geçirmeyi planlıyor.

Murathan Mungan şarkıları 'Vadi'ye geliyor

Bu haberi geçtiğimiz yıl vermiştim ama araya pandemi girince, proje ertelenmişti!

"Senfoni Orkestrası Eşliğinde Murathan Mungan Şarkıları", 23 Eylül akşamı Turkcell Vadi Açıkhava'da seyirciyle buluşacak. "Maskeli Balo", "Telli Telli", "Olmasa Mektubun" gibi ezbere bilinen Murathan Mungan imzalı şarkıları bu kez Ceylan Ertem, Damla Sönmez ve Demet Sağıroğlu söyleyecek.

Sanatçılara, Alper Kömürcü yönetimindeki 30 kişilik İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Gecenin konuk sanatçısı ise Uraz Kaygılaroğlu.

Sevilen oyuncu, Murathan Mungan imzalı bir Müslüm Gürses şarkısıyla geceye renk katacak.

Türkiye'nin tanıtımı için dev katkı

Avantgarde Collection, kuruluşunun 10'uncu yılı için yaptığı animasyon filmiyle Türkiye'nin yurtdışında tanıtımına da katkı sağlayan bir projeye imza attı.

Mezopotamya'dan başlayıp Göbeklitepe'ye uzanan tarihi unsurlara değinen film, Türkiye turizmini ön plana çıkaran bir hikaye üzerine kurgulanmış. Animasyon filmin, Türkiye'yi basmakalıp, oryantal kültüre hapseden standart bakış açısına da ters köşe yaptığını söyleyen grubun kurucusu İsmet Öztanık, dünyanın birçok ülkesinde gösterime giren yapımın 1 ayda 12 milyondan fazla gösterildiğini anlattı.

"Ozon"landılar

Son yılların sihirli şifa maddesi ozon biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl genç girişimci Melissa Gizem tarafından kurulan Holistic Ozone, bakım ürünlerinde saf oksijen moleküllerinin zeytinyağı içerisine nakledilmesiyle elde edilen ozon yağı kullanıyor.

Hücre yenileyici özelliğe sahip ozonlu ürünler kısa sürede kendi müdavimlerini yaratmış. Melissa Gizem'in, arkadaşları Buse İskenderoğlu ve Şevval Şahin ile birlikte tanıttığı ürünler sayesinde cemiyet hayatının bakımına dikkat eden ünlü isimleri de "ozon"lanmış.

Buse İskenderoğlu - Melissa Gizem - Şevval Şahin