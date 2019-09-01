Son Dakika Haberleri: Keserle babasını öldürdü, polislere; 'siz mi geldiniz?, kendimi öldürecektim' dedi
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Keserle babasını öldürdü, polislere; 'siz mi geldiniz?, kendimi öldürecektim' dedi

14 saat önce

SAKARYA'nın merkez ilçesi Adapazarı'nda tartıştığı babası Abdullah A.'yi bıçak ve keser darbeleriyle öldüren R.A., komşularının şikayeti üzerine eve gelen polislere, "Siz mi geldiniz ? Kendimi öldürecektim" dedi.

Keserle babasını öldürdü, polislere; 'siz mi geldiniz?, kendimi öldürecektim' dedi, System.String[]

SAKARYA'nın merkez ilçesi Adapazarı'nda tartıştığı babası Abdullah A.'yi bıçak ve keser darbeleriyle öldüren R.A., komşularının şikayeti üzerine eve gelen polislere, "Siz mi geldiniz ? Kendimi öldürecektim" dedi.

Olay, akşam saatlerinde Adapazarı 'nın Tekeler Mahallesi Gebeşler sokak üzerinde bir sitede meydana geldi. Evde yalnız oldukları sırada baba Abdullah A. ile oğlu R.A. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşürken R.A. evde bulunan keser ve bıçakla babasına saldırdı. Baba Abdullah A., aldığı darbelerle yere yığılırken, bağırışma ve yardım çağrılarını duyan komşuları polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerine kapıyı açan R.A. babasını öldürdüğünü söyledi.

Polis yerde kanlar içerisinde yatan Abdullah A.'yı görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Bu arada gözaltına alınmak istenen R.A.'nın polislere kapıyı açtığında, "Siz mi geldiniz?. Kendimi öldürecektim" dediği öğrenildi. Eve gelen sağlık ekipleri ise yaptığıkları kontrolde Abdullah A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Abdullah A.'nın cenazesi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Polis soruşturma başlatırken, anne ile 2 çocuğunun ise olay sırasında evde olmadıkları belirtildi.

Adapazarı, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:24 Kaynak: DHA
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