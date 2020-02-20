Keserle iki kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Karabük'te aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki kişiyi keserle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde ikamet eden Hakkı ve Zekiye B. ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Yılmaz Ç. tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Yılmaz Ç, elindeki keserle Hakkı ve Zekiye B'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yılmaz Ç'yi gözaltına alan polis ekipleri, olay yeri ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.