Keserle iki kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Keserle iki kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Keserle iki kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı

16 dakika önce

Karabük'te aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki kişiyi keserle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki kişiyi keserle yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Aydınlıkevler Mahallesi'nde ikamet eden Hakkı ve Zekiye B. ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Yılmaz Ç. tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Yılmaz Ç, elindeki keserle Hakkı ve Zekiye B'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yılmaz Ç'yi gözaltına alan polis ekipleri, olay yeri ve hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Keserle iki kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:27 Kaynak: AA
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