Son Dakika Haberleri: Keserli soyguncu kameralara yakalandı
Son Dakika Güncel Keserli soyguncu kameralara yakalandı

Keserli soyguncu kameralara yakalandı

56 dakika önce

KONYA'da girdikleri markette iş yeri çalışanına keserle saldırdıktan sonra kasadaki 2 bin lira para ile sigara çalan 2 şüpheliden Yılmaz K. (38), polis tarafından yakalandı.

Keserli soyguncu kameralara yakalandı, System.String[]

KONYA'da girdikleri markette iş yeri çalışanına keserle saldırdıktan sonra kasadaki 2 bin lira para ile sigara çalan 2 şüpheliden Yılmaz K. (38), polis tarafından yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Keserli soygun anı ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, 5 Ekim sabahı saat 05.00 merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi.

Markete gelen 2 kişiden kar maskeli olan şüpheli elinde keserle içeri girip, market çalışanı Abdurrahman Gündüz'e (49) keserle saldırdı. Saldırıdan son anda yara almadan kurtulan Abdurahman Gündüz, kendisini güçlükle dışarı attı. Bu sırada kar maskeli, keserli soyguncu bir poşete kasadaki 2 bin lira para ile yaklaşık 100 adet sigara koydu. Soygun sırasında elinde bıçakla marketin kapısının önünde bekleyen diğer şüphesi ise bir poşete meyve doldurdu.  Gündüz'ün, paspasla kendilerine karşı koymaya çalıştığı soyguncular, iş yeri çalışanını keserle kovaladı.  Bu anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

TANIDIK ÇIKTI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyeme aldı. Polis, görüntülerden yola çıkarak şüphelilerden birinin markete yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan köftecide çalışan Yılmaz K. olduğunu tespit etti. Yılmaz K., kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Yılmaz K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İş yeri sahibi Nebi Karakut ise olayı şöyle anlattı:

'İş yerine gelip çalışanıma keserle saldırmışlar. Biri de dışarda elinde bıçakla beklemiş. Kasadan 1500- 2 bin lirayı bir de sigaraları alıp kaçmışlar" dedi.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokatla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama
Mahalleyi ayağa kaldıran kavga kamerada İran'da, sağlık çalışanlarının kullandığı enjektörle 300 kişiye HIV virüsü bulaştı Son Dakika: Türkiye harekat için ABD'nin bölgeden çekilmesini bekleyecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 13:36:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keserli soyguncu kameralara yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]