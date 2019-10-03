Son Dakika Haberleri: Keşfe çıkan avukat, nadir bulunan zehirli baran engerek yılanını böyle görüntüledi
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Keşfe çıkan avukat, nadir bulunan zehirli baran engerek yılanını böyle görüntüledi

47 dakika önce

Keşfe çıkan avukat, nadir bulunan zehirli baran engerek yılanını böyle görüntüledi Kastamonu'da nadir bulunan zehirli baran engerek yılanı görüntülendiKASTAMONU - Kastamonu'da keşfe çıkan avukat, doğada nadir bulunan ve daha önce görüntülenmeyen baran engerek yılanını görüntüledi.

Keşfe çıkan avukat, nadir bulunan zehirli baran engerek yılanını böyle görüntüledi

Kastamonu'da nadir bulunan zehirli baran engerek yılanı görüntülendi

KASTAMONU - Kastamonu'da keşfe çıkan avukat, doğada nadir bulunan ve daha önce görüntülenmeyen baran engerek yılanını görüntüledi.

Şu ana kadar Kastamonu'da hiç görüntülenemeyen baran engerek yılanı görüntülendi. Kastamonu'da avukatlık yapan ve bir keşif için araziye çıkan Avukat Ali Kargılı, keşif sırasında siyah renkte bir yılan olduğunu fark etti. Yılanlara karşı merakı da bulunan Avukat Ali Kargılı, cep telefonuna yılanı görüntüledi. Bir süre sonra siyah renkteki yılan, yerinden hareket ettirilerek gözden kayboldu.

Cep telefonuna kaydettiği görüntüleri Nevşehir Hacı Bektaş-ı Veli Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Naşit İğci'ye gönderdi. Doç. Dr. İğci'den yılanın isminin zehirli baran engerek yılanı olduğunu ve Kastamonu'da bu türün şu ana kadar hiç görüntülenmediğini öğrendi.

Kastamonu'da avukatlık yaptığını söyleyen Avukat Ali Kargılı, "Bir arazi keşfi için araziye çıkmıştık. Arazi keşfinin ardından gezerken çalıların arasında bir yılan ile karşılaştım. Yılanı görüntülemek istedim çünkü daha önce hiç görmediğim ve bilmediğim bir türdü. Sonrasında yılanı görüntüledim. Daha sonra yaptığım araştırmada Kastamonu'da daha önceden herhangi bir kişi tarafından görüntülenmemiş bir yılan türü olduğunu öğrendim. Hatta Türkiye'de nadir bir tür olduğunu yaptığım araştırmalar neticesinde öğrendim. Baran Engereği isminde zehirli bir yılan türüymüş. Kastamonu'da bu tür vahşi yaşamın hala devam ettiğini bilmek ve görmek beni mutlu etti" dedi.

Keşfe çıkan avukat, nadir bulunan zehirli baran engerek yılanını böyle görüntüledi

Kastamonu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:19 Kaynak: İHA
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Nadir bulunan yılan türü, arazi keşfi sırasında tesadüfen fark edildi
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