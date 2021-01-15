Keşfedilen "en yaşlı kara deliğin" ışınlarının 13 milyar ışık yılı öteden geldiği tespit edildi - Son Dakika

Keşfedilen "en yaşlı kara deliğin" ışınlarının 13 milyar ışık yılı öteden geldiği tespit edildi

15.01.2021 15:33
Keşfedilen

Gök bilimciler, J0313-1806 ismi verilen kuasarın merkezindeki kara deliğin şimdiye kadar keşfedilen "en yaşlı kara delik" olduğunu saptadı.

Gök bilimciler, J0313-1806 ismi verilen kuasarın merkezindeki kara deliğin şimdiye kadar keşfedilen "en yaşlı kara delik" olduğunu saptadı.

CNN'de yer alan habere göre, Amerikan Astronomi Topluluğu'nun 237. toplantısında gök bilimcilerin yeni keşfi ele alındı.

Sonuçları "Astrophysical ???????Journal Letters" dergisinde yayımlanan çalışmada Arizona Üniversitesinden araştırmacılar çok parlak kuasarın tam ortasındaki kara deliğin ışınlarının 13 milyar ışık yılı öteden geldiğini tespit etti. Araştırmacılar, bunun da kuasarın, evren daha 670 milyon yaşındayken var olduğu anlamına geldiğini belirtti.

Bilim adamları, J0313-1806 ismi verilen kuasarın merkezinde Güneş'in kütlesinin 1,6 milyar katı büyüklüğünde bir kara deliğin bulunduğunu kaydetti.

Gök bilimciler, bunun şimdiye kadar keşfedilen "en yaşlı kara delik" olduğuna işaret etti.

Güneş sisteminin de içinde bulunduğu Samanyolu dahil evrendeki tüm galaksilerin merkezinde bir kara delik bulunuyor. Bu kara deliklerden süper sıcak gazlarla çevrili olanlarına "kuasar" adı veriliyor. Yeni keşfedilen kuasarın olağanüstü parlaklığı, merkezindeki kara deliği çevreleyen gazın son derece güçlü bir biçimde ısınması sonucu ortaya çıkıyor.

Kara Delik, Astronomi, Arizona, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Keşfedilen 'en yaşlı kara deliğin' ışınlarının 13 milyar ışık yılı öteden geldiği tespit edildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Hollanda hükümeti ülkede tartışma yaratan çocuk yardımı skandalı nedeniyle istifa etti Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz Çanakkale üzerinde bir uçağın çizdiği belirsiz rota sosyal medyada merak konusu oldu Sancaktepe Belediye Başkanı Döğücü'den İmamoğlu'na sert sözler: Başarısızlığınızın bedelini halk ödüyor Kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz edildi Son Dakika! Erdoğan'dan "Korona aşısının yan etkileri oldu mu?" sorusuna yanıt: Şu ana kadar olmadı, sapasağlamım Tarihi kilisede mangal yapan kebapçı: Amacım içler acısı durumu göstermekti Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım         
16:10
Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı         
15:50
Selçuk Özdağ'dan evinin önündeki saldırı sonrası ilk açıklama: Beş kişiydiler, ikisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu Selçuk Özdağ'dan evinin önündeki saldırı sonrası ilk açıklama: Beş kişiydiler, ikisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu         
15:37
Paylaşımlarından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Öykü Serter'den ilk açıklama: Şereftir Paylaşımlarından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Öykü Serter'den ilk açıklama: Şereftir         
15:14
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleşti Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleşti         
14:46
Fiyatı her geçen gün daha da artıyor! İşte ayçiçek yağına gelen zammın nedenleri Fiyatı her geçen gün daha da artıyor! İşte ayçiçek yağına gelen zammın nedenleri         
14:13
Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı         
13:47
Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi Biden 1,9 trilyon dolarlık Amerikan Kurtarma Planı'nı açıkladı! Altın fiyatları hareketlendi         
13:38
Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var Son Dakika! Erdoğan, Bahçeli ve Akşener koronavirüs aşısı yaptırdı! Kılıçdaroğlu'nun ise bir şartı var         
12:32
"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı         
12:07
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi Eski vekilin oğlu, kazaya karışan araçta diri diri yanarak can verdi         
09:10
Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı         
23:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 16:30:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Keşfedilen "en yaşlı kara deliğin" ışınlarının 13 milyar ışık yılı öteden geldiği tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei