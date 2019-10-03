Keşfedilmemiş Çocuklar
1 saat önce
Keşfedilmemiş Çocuklar, aileleri tarafından terk edilmiş ve yuvada kalan, türlü yeteneklere sahip bir grup çocuğun hikayesini anlatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:25 Kaynak: AA
Keşfedilmemiş Çocuklar, aileleri tarafından terk edilmiş ve yuvada kalan, türlü yeteneklere sahip bir grup çocuğun hikayesini anlatıyor.
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