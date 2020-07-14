Keşfedilmeyi bekleyen kanyon görüntülendi - Son Dakika

Keşfedilmeyi bekleyen kanyon görüntülendi

Keşfedilmeyi bekleyen kanyon görüntülendi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çok fazla bilinmeyen ve yöre halkının Kocadere olarak adlandırdığı kanyon, doğaseverlerin ilgisini bekliyor Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Çaltepe Mahallesi sınırları içinde yer alan ve bugüne kadar tanıtımı...

Keşfedilmeyi bekleyen kanyon görüntülendi

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çok fazla bilinmeyen ve yöre halkının Kocadere olarak adlandırdığı kanyon, doğaseverlerin ilgisini bekliyor

MANİSA - Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Çaltepe Mahallesi sınırları içinde yer alan ve bugüne kadar tanıtımı yapılmadığı için çok fazla bilinmeyen, yöre halkı tarafından da Kocadere olarak adlandırılan kanyon, doğaseverlerin ilgisini bekliyor.

Şimdiye kadar tarımla ön plana çıkan Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde doğal ve kültürel değerlerle ilgili başlatılan çalışma sonrası el değmemiş birçok doğa harikası keşfedildi. Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada ilçenin tarihi, turistik, doğal ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmak için bir çalışma başlattıklarını bildirdi.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün ortak bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Bilgin, ilçede gizli kalmış değerleri ortaya çıkarmaya başladıklarını dile getirdi.

Bu kapsamda Çaltepe Mahallesindeki bir vadide yer alan ve bölge halkının koca dere olarak bildiği dere yatağındaki kanyonun tanıtımı için çalışma başlattıklarını anlatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Belediyede görevli arkadaşlarımız bölgeye giderek, kanyonun tanıtımı için bölgede çekimler yaptılar. Gerçekten doğa harikası bir yer. Bu bölge, yapısı itibariyle engebeli bir araziye sahip olduğu için, bu güne kadar gizemini korumuş. Saruhanlı sınırları içerisinde bulunan kanyon doğa severler ve doğa sporu yapanlar tarafından keşfedilmeyi bekliyor. Bizler bu değerlere, saygılı olmalıyız. Eğer bu değerlere sahip çıkmazsak böyle güzellikler kaybolup gidecek. Burayı görmek isteyenlere çağrımız: buraya zarar vermeden buranın tadını çıkarınız.

Saruhanlı, Kocadere, Çaltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 12:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Keşfedilmeyi bekleyen kanyon görüntülendi - Son Dakika
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