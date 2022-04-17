Keşfedilmeyi bekleyen lezzet: 'Beylikova köftesi' - Son Dakika
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Keşfedilmeyi bekleyen lezzet: 'Beylikova köftesi'

17.04.2022 09:42

Keşfedilmeyi bekleyen lezzet: 'Beylikova köftesi' Köksal Köseler: "İki gün bekledikten sonra pişmeye hazır oluyor" Eskişehir'in meşhur Beylikova köftesi özel tarifi ve lezzetiyle ilçenin keşfedilmeyi bekleyen önemli değerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Keşfedilmeyi bekleyen lezzet: 'Beylikova köftesi'

Köksal Köseler:

"İki gün bekledikten sonra pişmeye hazır oluyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in meşhur Beylikova köftesi özel tarifi ve lezzetiyle ilçenin keşfedilmeyi bekleyen önemli değerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Köksal Köseler, babasından devraldığı lokantacılık mesleğini devam ettiriyor. İlçenin önemli değerlerinden biri olan meşhur Beylikova köftesini babasından aldığı tarifle hazırlayan Köseler, köftenin lezzeti nedeniyle çevre ilçelerden dahi ziyaretçilerini ağırladığını belirtti. Aynı zamanda hayvancılık işiyle uğraştıklarını aktaran Köseler, köftenin lezzetindeki en büyük etkenin kendi yetiştirdikleri hayvanların etlerini kullanmaları olduğunu söyledi. Köftenin yapılışında asgari düzeyde baharat kullandığını kaydeden Köseler, etin tadını öne çıkarmaya çalıştığının altını çizdi. Tadının yanı sıra yağlı kağıt üzerindeki sunumuyla da dikkat çeken Beylikova'nın köftesi, Eskişehir'de keşfedilmeyi bekleyen lezzetler arasında yer alıyor.

"İki gün bekledikten sonra pişmeye hazır oluyor"

Babasından aldığı tarifi geliştirerek lezzeti artırmaya çalıştığını söyleyen Köksal Köseler, "Kendi hayvanlarımızı yetiştiriyoruz, aynı zamanda hayvancılık işiyle uğraşıyoruz. Hayvanlarımızın etlerini en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Köftenin içinde çok fazla bir baharat yok. Daha çok etin lezzetini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu ilk yapan babamdı. Biz de babamızdan aldık ve üzerine birkaç dokunuş yaparak daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. En iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Köfte iki gün bekledikten sonra pişmeye hazır oluyor, daha iyi mayalanıyor. Buraya misafirlerimiz geliyor ve beğeniyorlar. Onlar da birbirlerine tavsiye ederek ziyaretçi sayısını artırıyorlar. Lezzet bir yana, sunum da genellikle dikkat çekiyor. Sunumu yağlı kağıdın üzerinde yaptığımız için akılda kalıcı bir yönü oluyor" dedi.

Keşfedilmeyi bekleyen lezzet: 'Beylikova köftesi'
Keşfedilmeyi bekleyen lezzet: 'Beylikova köftesi'
Keşfedilmeyi bekleyen lezzet: 'Beylikova köftesi'
Keşfedilmeyi bekleyen lezzet: 'Beylikova köftesi'

YORUMLAR
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Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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