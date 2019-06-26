"Keşfetmek için çok fazla paraya ihtiyaç yok"

Stresten ve yoğun şehir hayatından biraz olsun uzaklaşmak ve farklı kültürlerle tanışmak adına çıktığı bu yolda an itibarıyla 8 ülkeyi geride bırakmış durumda. Hedefi ise ''Tüm dünyayı dolaşmak...'' Hayallerini gerçekleştirmek için çok fazla paraya ihtiyacı olmadığını ve bir şeyleri başarmak için harekete geçmenin yeterli olacağını dile getiriyor.

Günü 50 lira ile tamamlıyor, hostelleri değil lokal ev ya da quest house'leri tercih ediyor. Bu rakam birçoklarınızda ''İmkansız'' algısı uyandırabilir ancak Oğulcan bunu başarmış durumda ve az para ile hayallerinize ulaşmanın mümkün olduğunu savunuyor.

OĞULCAN ÖLÇER: TURİST GİBİ GEZMİYORUM

"Turist gibi gezmiyorum" diyen Oğulcan birçok gezgin gibi kısa süreli ya da günü birlik gezilerin çok fazla ilgisini çekmediğini ifade ediyor ve gittiği ülkelerde aylarca kaldığını, insanlar ile daha uzun süre vakit geçirmeyi tercih ettiğini söylüyor.

Onların kültürlerini öğreniyor, ruhlarına dokunuyor ve daha da önemlisi bizi, yani ülkemizi anlatıyor. Gördüğü ve henüz keşfettiği yerler hakkında küçük küçük notlar alıyor ve çektiği fotoğraflar ile birlikte heyecan verici videolarını da instagram hesabı üzerinden kullanıcıları ile paylaşıyor.

YAZILIMCI BİR GENCİN YOL HARİTASI

8 Mart 1996'da Aydın'da dünyaya gelen ve eğitim hayatının büyük bir kısmını doğduğu şehirde tamamlayan gezginimiz, profesyonel bir yazılımcı ve şu an kendine ait bir şirketi var. Dünyayı gezerek şirket yönetiyor ancak bununla da kalmıyor ve ilgi duyduğu müzik için de bir şeyler üretmeye devam ediyor.

Lise yıllarında kendi yarattığı küçük bir stüdyo ile demo çalışmalara imza atan ve bu çalışmaları dünyaca ünlü DJ'ler ile paylaşan Oğulcan, hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor.

MAYMUNLARIN ÇÖPLERİ KARIŞTIRMASINI İZLEMEK ÇOK DAHA KEYİFLİ

Gelecek kaygısı, stres, insan kalabalığı vb. şeyler ve beraberinde getirdiği mutsuzluktan biraz olsun uzaklaşmak ve farklı kültürleri keşfetmek adına çıktığı yolda '' Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan, Malezya'' haritasını geride bırakmış durumda ve kısa bir süre sonra bu listeye Singapur'u da eklemeyi planlıyor.

Şehir hayatındaki karmaşada boğulmak, sisteme adapte olmak için kendimden ödün vermek yerine ''Balkonumda oturup maymunların çöpleri karıştırmasını izlemek çok daha keyifli'' diyor.