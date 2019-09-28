Son Dakika Haberleri: Kesha pop müziğe geri dönüyor
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Kesha pop müziğe geri dönüyor

22 dakika önce

2017'de çıkan 'Rainbow' adlı son albümünde, duygusal ve hüzünlü şarkılara ağırlık veren Kesha, eski neşeli tarzına dönüş yapmaya hazırlanıyor.

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2017'de çıkan 'Rainbow' adlı son albümünde, duygusal ve hüzünlü şarkılara ağırlık veren Kesha, eski neşeli tarzına dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Kesha pop müziğe geri dönüyor

Kesha, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:01 
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