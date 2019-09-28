Kesha pop müziğe geri dönüyor
22 dakika önce
2017'de çıkan 'Rainbow' adlı son albümünde, duygusal ve hüzünlü şarkılara ağırlık veren Kesha, eski neşeli tarzına dönüş yapmaya hazırlanıyor.
2017'de çıkan 'Rainbow' adlı son albümünde, duygusal ve hüzünlü şarkılara ağırlık veren Kesha, eski neşeli tarzına dönüş yapmaya hazırlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:01
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