KESİAD Başkanı Meriç: "İstihdam Seferberliği Doğru Bir Hamle"

Geleneksel KESİAD perşembe kahvaltısında konuşma yapan KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Meriç, ülkenin güncel ekonomik tablosunu, TOBB önderliğinde çıkan İstihdam Kampanyası'nı ve 2018 yılı açıklanan son büyüme rakamlarını değerlendirdi.

2018 yılında zor bir dönemden geçtiklerini ve 2019 yılının da kolay geçmediğini ifade eden KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Meriç, istihdam desteğinin son derece yerinde bir hamle olduğunu vurguladı. Sanayicilerin en önemli kalemlerinden birini oluşturan ücretler konusunda büyük bir destek anlamına gelen bu uygulamanın faydalı olacağını belirten Meriç, "Ancak görünen o ki 2018 yılı son çeyreğindeki yüzde 3'lük küçülme rakamı, artık yapısal reformlar yaparak tarım ve sanayide daha büyük atılımlar yapmamız şart olmuştur. Bu anlamda seçim sonrası tarım ve sanayide devrim niteliğinde hamleler yapılmalı" diye konuştu.

Sıkı mali takip doğru hamleler

KESİAD Başkanı Meriç'ten sonra kürsüye gelen KESİAD Yönetim Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen ise sanayicilerin özellikle bu yıl alması gereken önlemleri sıraladı. Mevcudu koruyabilecek bir yapı kurulması gerektiğini söyleyen Küçük Özmen, "İş insanlarımızın böylesi dönemlerde temkinli olmasında fayda var.Mali tablosunu, finansını iyi gören, takip eden, sırf bu durumdan kendini kurtarmak için hızlı karar almak yerine danışan, akıl alan böylesi zor dönemli daha hasarsız atlatır' dedi.

Aslında iş dünyasının krediden daha çok akla ihtiyacı olduğunu ifade eden Küçüközmen, "Trendleri yakalamak lazım, kriz ortamlarında fırsatları da değerlendirmek gerekir. Yağmurun geldiğini fark ederseniz stad önünde şemsiye satarsanız, kazanırsınız. Stok takibi çok önemli. Ayrıca uluslararası ortamı iyi takip etmelisiniz, doğru ekonomistleri, analistleri, yazarları takip etmelisiniz" diye konuştu.

İstihdam seferberliği önemli

Kriz anlarında tamamen tasarrufa yönelinirse siz dahil zaman içinde herkesin zor duruma düşeceğini söyleyen Küçüközmen, "Harcamaları kısmak yerine daha rasyonel harcamaya yönelmelisiniz. İstihdam seferberliği en azından bu açıdan çok önemli. 2 kişi işten çıkarırsanız o 2 kişi alışveriş yapmayacak. Bu sarmal en sonunda yine dönüp sizi vuracak. TOBB önerisi ile hazırlanan istihdam seferberliği bu açıdan çok değerli" diyerek sözlerini tamamladı.

Findeks anlatıldı

Kemalpaşalı sanayici ve iş insanlarının katıldığı kahvaltıda Kredi Garanti Fonu İzmir Şubesi Müdürü Ersen Damçayırı kurumun hizmetleri hakkında bilgilendirme yaparken Kredi Kayıt Bürosu Ege ve Akdeniz Bölgesi Müdürü Serkan Oyan ise önde gelen dokuz bankanın ortaklığı ile 1995 yılında kurulan Kredi Kayıt Bürosu'nun hayata geçirdiği Findeks platformu hakkında bilgi verdi. Findeksin önemli bir bilgi platformu olduğunu söyleyen Oyan, "Findeks, reel sektördeki firmaların finansal anlamda birbirlerini tanımasını, risk alma ve yönetme yeteneklerini geliştirmesini, sermayelerini ve itibarlarını korumayı ve satışlarını güvenli bir şekilde artırarak onlara rekabet gücü kazandırmayı amaçlıyor" diye konuştu.