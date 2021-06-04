Üye Girişi
KESİAD Perşembe toplantıları çevrimiçi sürüyor: - Son Dakika

KESİAD Perşembe toplantıları çevrimiçi sürüyor:

04.06.2021 08:59
KESİAD Perşembe toplantıları çevrimiçi sürüyor:, System.String[]

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (KESİAD) pandemi döneminde çevrimiçi yapılan 'Perşembe Kahvaltısı Toplantıları' devam ediyor.

Son olarak yapılan toplantıya Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Coşkun Küçüközmen katıldı. "Nasıl büyürsek büyüyelim" anlayışının doğru olmadığı belirten Küçüközmen, büyümenin sağlıklı olması gerektiğini, devletin de döviz hareketlerini bir bant içinde tutmasının ülke ekonomisine zarar yazmaması için zorunluluk olduğunu söyledi.

Toplantının açılışında konuşan KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Seçil Beydemir Kaynak, çevrimiçi yaptıklarını Perşembe Kahvaltıları Toplantıları'nda İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim ÜyesiCoşkun Küçüközmen'i ağırladıklarını belirterek, kendisinden Türkiye ve dünya ekonomisinin seyri konusunda bilgi alacaklarını söyledi. Ekonomide zor bir süreçten geçtiklerini anlatan Kaynak, bu süreci sanayiciler olarak en az hasarla atlatmak istediklerini kaydetti.

Pandemide ekonominin seyri

KESİAD ile çevrimiçi olarak da buluşmaktan mutlu olduğunu söyleyen Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Coşkun Küçüközmen, pandemi döneminde Türkiye'nin ekonomik seyrini grafiklerle anlattı. Sektör sektör pandeminin etkilerini anlatan ve sanayicileri etkileyen üretim enflasyonuna değinen Prof. Küçüközmen, "Siz sanayicileri doğrudan etkileyen üretim enflasyonu maalesef bu süreçte çok yüksek seyretti, hala da yüksek" dedi.

Tüketici kredilerinde de büyük artış olduğunu ifade eden Prof. Küçüközmen, "Takipteki krediler de bizim kanayan yaramız. Ticari krediler ciddi anlamda takibe düştü. Bu takibe düşmüş krediler bankaların kredi bulması önünde bir engel, o yüzden öteleniyor. Ticari kredi ve mevduat faizleri artıyor" dedi.

Konut ve arsa fiyatlarında pandemi sonrasında oynamalar olacağını vurgulayan Küçüközmen, "Mart 2021'de mevduatlar yükselişe geçti. Çünkü insanlar para harcamıyorlar. 2019 yılında aldığınız kıyafet kadar kimse kıyafet almadı, kuaföre, tatile gitmedi. Buralara harcanmayan paralar mevduata gitti. TL ve yabancı para mevduatları da arttı" diye konuştu.

"Döviz bir bant içinde tutulmalı"

2021 yıl sonu dolar beklentisinin 8.57'ye yükseldiğini ancak doların şimdiden bu rakamın üstüne çıktığına dikkat çeken Küçüközmen, "Dövizde büyük oyuncular da mevcut. Yurtdışından dolarla gelip elindeki dövizi Türk parasına çevirip, bono alıyorlar, faize yatırıyorlar. Sonra faizi alıp tekrar dolara dönüp ülkeden çıkıyorlar. O sebeple devletin en önemli misyonlarından biri de doları bir bant içerisinde tutmak. Çünkü bu çıkışlardan en büyük zararı yine devlet görüyor" dedi.

Yapılan bir araştırmada acil bir sermaye çıkışı olduğunda çökecek 20 ülke arasında Türkiye'nin 1 numarada olduğunu hatırlatan Küçüközmen sözlerini şöyle tamamladı:

"Maalesef kırılgan bir ekonomimiz var. Büyüme sağlıklı olmalı. Büyüyelim de nasıl büyürsek büyüyelim çok doğru bir yaklaşım değil"

Öğretim Üyesi, Ekonomi, Pandemi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel KESİAD Perşembe toplantıları çevrimiçi sürüyor: - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Caner ve Fatih Terim arasında sürpriz görüşme Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Caner ve Fatih Terim arasında sürpriz görüşme AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti! Büyük müjdenin adı Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti! Büyük müjdenin adı Amasra Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi

Son Dakika Haberleri
10:16 Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar
10:08 AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor
10:06 Polonya Milli Takım'ın hocası Paulo Sousa Fenerbahçe ile görüşüyor!
09:52 "Futbolda şike kumpası" davası bugün karara bağlanıyor!
09:47 Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü
09:31 Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu
09:18 Kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı! Müge Anlı olayı araştırıyor
09:12 Zeytin Dalı Harekât bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
09:09 Ermenistan Sağlık Bakanı suçunu itiraf etti! Karabağ'da ölen asker ailelerinden özür diledi
09:03 Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi
Koronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti! Bilim insanı Robert Redfield ölüm tehditlerini aldığını açıkladı Koronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti! Bilim insanı Robert Redfield ölüm tehditlerini aldığını açıkladı         
10:22
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Polonya Milli Takım'ın hocası Paulo Sousa Fenerbahçe ile görüşüyor! Polonya Milli Takım'ın hocası Paulo Sousa Fenerbahçe ile görüşüyor!         
10:07
Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü         
09:48
Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda         
09:26
Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi         
09:03
Miras kavgası kanlı bitti: Amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü Miras kavgası kanlı bitti: Amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü         
01:50
18 Haziran'da dijital ortamda sunulacak olan öğrenci karneleri, isteyen velilere basılı olarak verilecek 18 Haziran'da dijital ortamda sunulacak olan öğrenci karneleri, isteyen velilere basılı olarak verilecek         
00:30
Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte         
22:34
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 10:32:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KESİAD Perşembe toplantıları çevrimiçi sürüyor: - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement