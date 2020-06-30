Kesici aletle rakip oyuncuları yaralayan futbolcuya 26 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Kesici aletle rakip oyuncuları yaralayan futbolcuya 26 yıla kadar hapis istemi

Geçen yıl oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçında yeşil kırmızılı oyuncu Mansur Çalar'ın rakip takım futbolcularına yönelik saldırıları dolayısıyla hakkında 4 ayrı suçtan 8 yıl 6 aydan 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Geçen yıl oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçında yeşil kırmızılı oyuncu Mansur Çalar'ın rakip takım futbolcularına yönelik saldırıları dolayısıyla hakkında 4 ayrı suçtan 8 yıl 6 aydan 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Diyarbakır Stadı'nda 2 Mart 2019'da TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun, Huzur Polis Merkezine başvurarak rakip takımın oyuncusu Çalar'dan kendilerini kesici aletle yaraladığı iddiasıyla şikayetçi olmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sakaryaspor futbolcuları Dilaver Güçlü, Ferhat Yazgan, Hacı Ömer Doğru ve Tevfik Köse'nin müşteki, Çalar'ın da şüpheli olarak yer aldığı iddianame 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Çalar'ın, maçın ilk yarısında penaltı kullanacak olan müşteki Sakaryaspor futbolcusu Güçlü'nün yanından geçerken ele geçirilemeyen kesici aleti karın bölgesine sürttüğü belirterek, şunlara yer verildi:

"Kesici aleti müştekilerden Yazgan'ın boyun bölgesine sürttüğü ve elindeki cismi göstererek, 'hepinizi çizeceğim.' dediği, ilk yarının bitiminde ise maçta çıkan kargaşa sırasında müşteki Doğru'nun yüzüne ve müşteki Köse'nin de sol koluna sürterek, küfür etmesi üzerine şikayetçi olunmuştur."

Yara izleri kesici, delici ve yabancı cisim iziyle uyumlu

Maçın ardından 4 futbolcuya maçtan sonra verilen doktor raporlarının da yer aldığı iddianamede, Yazgan ve Köse'nin vücudundaki yara izlerinin kesici, delici ve yabancı cisim iziyle uyumlu olduğu, Güçlü ve Doğru'nun da tırmalama ile oluştuğu kanaatine varıldığı aktarıldı.

Kamera görüntüsünde "tokat ve boğaz sıkma" tespit edildi

İddianamede, incelenen kamera görüntüsünde Çalar'ın, müştekilerden Doğru'ya tokat attığı, Yazgan'ın da boğazını sıktığının tespit edildiği, elinde bir cisimin olup olmadığının ise belirlenemediği kaydedildi.

Bilirkişi raporunda ise Çalar'ın maç başındaki seremonide sol el parmaklarının bitişik vaziyette olduğunun ve parmaklarının tutuş şekli itibarıyla elinde bir şey olabileceğinin değerlendirildiği bildirilen iddianamede, "Ancak görüntüden herhangi bir cisim olup olmadığı anlaşılmamıştır." ifadesi yer aldı.

Yaralanmaya sebebiyet veren cisim "silah" sayıldı

İddianamenin sonuç ve değerlendirme kısmında şöyle denildi:

"Şüpheli Çalar, elinde cisim olmadığını ve müştekilere karşı maçta oluşan pozisyonlar haricinde herhangi bir müdahalesinin olmadığını beyan etse de kamera görüntüleri ve ifadesinde Yazgan ve Doğru'ya fiziksel müdahalede bulunduğu görülmektedir. Müştekilerin doktor raporunda, tarif edilen yaralanmaların kesici veya sert bir cisimle oluştuğu belirtilmiştir. Şüphelinin tüm müştekilere karşı silahla yaralama eyleminde bulunduğu ve savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu yönünde kanaat hasıl olmuştur. Böylelikle şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmıştır."

İstenilen ceza

İddianamede, Mansur Çalar hakkında 4 kez "kasten yaralama", "hakaret", "tehdit" ve "spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması" suçlarından 8 yıl 6 aydan 26 yıla kadar hapis cezası ve mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi isteniyor.

Süreç

TFF 2. Lig Beyaz Gurup 24. haftasında Diyarbakır Stadı'nda 2 Mart 2019'da oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun, Huzur Polis Merkezine başvurarak rakip takımın oyuncusu Mansur Çalar'dan kendilerini kesici aletle yaraladığı iddiasıyla şikayetçi olmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, savcılıkta ifade veren Çalar, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti.

Çalar, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün en yakın kolluk birimine giderek imza atması şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkemece, adli kontrol tedbirlerine uyulmaması halinde Çalar'ın tutuklanabileceği ihtarında bulunulmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 7 Mart'ta Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek, 34 yaşındaki oyuncuyu futboldan men etmişti.

TFF Tahkim Kurulu, Çalar'a verilen sürekli hak mahrumiyeti cezasını 20 maç men cezasına çevirmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mansur Çalar, Sakaryaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kesici aletle rakip oyuncuları yaralayan futbolcuya 26 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

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