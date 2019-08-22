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Kesici aletle yaralanan köpek yeni yuvasında

59 dakika önce

Sakarya'da kesici aletle yaralanmış halde bulunan köpek, tedavisinin ardından Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) tarafından sahiplenildi.

Kesici aletle yaralanan köpek yeni yuvasında, System.String[]

Sakarya'da kesici aletle yaralanmış halde bulunan köpek, tedavisinin ardından Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) tarafından sahiplenildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nın ikinci günü ihbar üzerine harekete geçen ekipler, jiletle işkence gördüğü belirlenen ve vücudunda kırıklar olan köpeğe müdahale etti.

Bakım ve tedavisi belediye tarafından yapılan köpeği, iyileşmesinin ardından HAÇİKO Derneği temsilcileri sahiplendi.

Bakımevinden köpeği teslim alan derneğin İstanbul ve Sakarya temsilcileri, desteklerinden dolayı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve belediye görevlilerine teşekkür etti.

Belediyenin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Karşılaştığımız tablo içler acısıydı fakat ekip arkadaşlarımızın titiz çalışmaları ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'nin yakından takip edip, destek vermesiyle yaralı köpeğimizi hemen tedavi ettik. Köpeğimizin yeni yerinde emin ellerde olduğundan şüphemiz yok. Bize bu süreçte destek veren ve köpeği sahiplenen HAÇİKO Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömür Gedik ile ekip arkadaşlarına teşekkür ediyoruz."

Arifiye ilçesi Fatih Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta kesici aletle vücuduna "it" yazılan yaralı köpeği gören vatandaşlar, hayvanı Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürmüş, köpek burada veteriner tarafından bakımının yapılmasının ardından müşahedeye alınmıştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 04:42 Kaynak: AA
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