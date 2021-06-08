Kars'ın Kağızman ilçesinde keşiften dönen askeri aracın şarampole yuvarlandığı kazada yaralanan Jandarma Astsubay Egemen Öztürk kaldırıldığı Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık, Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde şehit oldu. Yaralılardan Gülcihan Bozyel de Kağızman Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

UZMAN ÇAVUŞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavisi süren yaralı askeri ziyaret eden Kars Valisi Türker Öksüz, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 1 jandarma astsubayın da şehit olduğunu söyledi. Yaralanan jandarma uzman çavuşun ameliyata alındığını ve tedavisinin sürdüğünü ifade eden Vali Öksüz, "Elim ve üzücü bir kaza. Jandarma teşkilatımızın, Kars'ın başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

AMCALARIYLA MİRAS DAVALARI VARDI

Bu arada Karagüney köyünde yaşayan amcaları Mehmet Bozyel ile aralarında miras kalan arazi nedeniyle davalık olan hukuk fakültesi öğrencisi Eyüp Bozyel ile ablası Gülcihan Bozyel'in keşif için avukatları Metin Avunca ile birlikte gittikleri köyden dönüşte kazanın yaşandığı ortaya çıktı.

Köy muhtarı Mustafa Bozyel, "Köydeki miras davası sebebiyle hukuk fakültesi öğrencisi Eyüp Bozyel ile ablası Gülcihan Bozyel, amcaları ile davalıktı. Arazi keşfi için Gülcihan Bozyel nişanlısı olan Avukat Metin Avunca ile köye geldi. Arazideki keşfi yaptıktan sonra dönüş yolunda meydana gelen kazada askerimizle birlikte 4 kişi hayatını kaybetti. Çok üzgünüz" dedi.