KEŞİF YAPIP, MİNİBÜSTEKİ 200 KİLO PEYNİRİ 2 SEFERDE ÇALDILAR - Son Dakika
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KEŞİF YAPIP, MİNİBÜSTEKİ 200 KİLO PEYNİRİ 2 SEFERDE ÇALDILAR

25.09.2022 11:07

ERZURUM'da, 6 şüpheli, 3 ay önce, peynircilik yapan Mehmet Özmen'e (46) ait minibüsün içindeki 200 kilo civil peynirini 2 seferde çaldı.

ERZURUM'da, 6 şüpheli, 3 ay önce, peynircilik yapan Mehmet Özmen'e (46) ait minibüsün içindeki 200 kilo civil peynirini 2 seferde çaldı. Peynirlerin değerinin 14 bin lira olduğunu söyleyen Özmen, Araca yüklediğim peynirleri 'Sabah satarım' dedim ama gece önce keşif yapıp sonra çalmışlar. Minibüsün kapısını açtığımda peynirler yoktu. Çok üzüldüm dedi.

Yakutiye ilçesinde peynircilik yapan Mehmet Özmen, satmak için depoda bulunan 200 kilogram peyniri, minibüsüne yükleyerek evine geldi. Özmen'in, Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'ndeki evinin önüne park ettiği aracın yanına saat 02.20'de gelen şüpheliler, önce keşifte bulundu. Bir süre bekledikten sonra aracın çevresinde kimsenin olmadığından emin olan şüpheliler, bölgeden ayrıldı. Şüpheliler, saat 03.30'da minibüsün kapısını açarak peynirleri geldikleri otomobilin bagajına koydu. Peynirleri tek seferde götüremeyen şüpheliler, ikinci kez gelerek kalanları alıp olay yerinden ayrıldı.

3 AY SONRA YAKALANDILAR

Sabah saatlerinde işe gitmek üzere aracının başına gelen Mehmet Özmen, yaklaşık 14 bin lira değerinde 200 kilogram civil peynirin, olmadığını gördü. Özmen'in şikayeti üzerine polisler, çevredeki ev ve iş yerlerinin kameralarını izleyerek şüphelilerle ilgili soruşturma başlattı. Kent merkezinde meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayını da aydınlatmak için çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, belirlediği 6 şüpheliyi 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, 3 aylık takibin ardından yaptığı operasyonla 6 şüpheliyi yakaladı. Yapılan soruşturmada şüphelilerin, 200 kilogram peynirle birlikte Lalapaşa Mahallesi'nde 1 adet kamyonet, bir iş yerinden trafo, bir derneğe ait kablolar ile bir resmi kuruma ait hırdavat malzemelerini de çaldıklarını belirledi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen şüphelilerden birinin gazetecilerin 'Neden peynir çaldınız' sorusuna Ortada hırsızlık falan hiçbir şey yok cevabını verdi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

PEYNİRLERİ DEPODAN YÜKLEDİM

Yakutiye'deki iş yerinde peynircilik yaptığını söyleyen 3 çocuk babası Mehmet Özmen, Sabah depodan peynirleri minibüse yükledim. Akşam evin önüne park ettiğim aracın yanına sabah geldiğimde peynirlerin olmadığını gördüm. Çok büyük üzüntü yaşadım. Güvenlik kameraları incelendiğinde saat 02.20'de minibüsün yanına gelen şüpheliler, bir süre keşifte bulunduktan sonra ayrılıyorlar. Sonra saat 03.30'da gelen şüpheliler, peynirleri otomobile yükleyerek iki seferde götürüyorlar. Emniyet zaten takipteymiş, şüphelilerin yakalanıp adliyeye sevk edildiklerini duydum. Minibüsten çaldıkları peynirlerin maddi değeri yaklaşık 14 bin liraydı dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel KEŞİF YAPIP, MİNİBÜSTEKİ 200 KİLO PEYNİRİ 2 SEFERDE ÇALDILAR - Son Dakika

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