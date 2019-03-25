Son Dakika Haberleri: Keşif Yaptıkları Evi Bir Hafta Sonra Soymuşlar

Keşif Yaptıkları Evi Bir Hafta Sonra Soymuşlar

9 dakika önce

Kırşehir'de, keşif yaptıkları eve bir hafa sonra gelerek ziynet ve değerli eşya çaldıkları ileri sürülen 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Keşif Yaptıkları Evi Bir Hafta Sonra Soymuşlar, System.String[]
Kırşehir'de, keşif yaptıkları eve bir hafa sonra gelerek ziynet ve değerli eşya çaldıkları ileri sürülen 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kervansaray Mahallesinde ikametten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Mahalle ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, 2 kadın ve 2 erkeğin Kırıkkale plakalı bir otomobil ile ikamet civarında bir hafta keşif yaptıklarını tespit etti.

Ekipler, öğle saatlerinde ise ikametin bulunduğu caddeye aynı otomobille gelen 4 kişinin, misafir gibi apartmana girdikleri, evde kimsenin olmadığı sırada kapıyı kırarak içeri girdikleri belirlendi.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis ekipleri, güvenlik ve MOBESE kameralarını inceleyerek Ankara-Kayseri kara yolu Kaman kavşağında aracı durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 11 çeyrek altın, 2 bilezik ve 1 pırlanta yüzük ele geçirildi. Gözaltına alınan kadınlar B.K ve E.V. ile M.T ve K.T, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K ve E.V. tutuklandı, M.T ve K.T. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:50 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Kırşehir, Güncel
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