Son Dakika Haberleri: Kesik bacağının fotoğrafını sigara paketinin üstünde gördü
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Kesik bacağının fotoğrafını sigara paketinin üstünde gördü

34 dakika önce

Fransa'da yaşayan engelli bir adam, kesilmiş bacağının fotoğrafını sigara paketinin üstünde gördü.

Kesik bacağının fotoğrafını sigara paketinin üstünde gördü, System.String[]
Fransa'da yaşayan engelli bir adam, kesilmiş bacağının fotoğrafını sigara paketinin üstünde gördü.

Metz şehrinde yaşayan Arnavut asıllı 60 yaşındaki bir vatandaş, sigara paketinin üzerinde kendisinden izinsiz kullanılan kesik bacağının fotoğrafını gördü.

Fotoğrafın "Sigara içmek damarlarınızın tıkanmasına neden olur" ibaresiyle kullanıldığını fark eden adam, resmi kurumlara başvuracağını söyledi. Bacağını sigara yüzünden değil; 1997 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybettiğini söyleyen adam, fotoğrafın pakette kullanılmasından rahatsız olduğunu bildirdi. Sigara ile ilgili görüntülerin dağıtımından sorumlu olan Avrupa Komisyonu (EC) ise fotoğrafın adama ait olmadığını savundu.

Ailenin avukatı Antoine Fittante, yerel basına yaptığı açıklamada, "Her yara izi kendine hastır ve benzersizdir. Bir uzman görüntüleri ortaya çıkarmakta zorlanmayacaktır" dedi.


Fransa, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:41 Kaynak: DHA
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