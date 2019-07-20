Son Dakika Haberleri: Kesik bacağıyla yıllar sonra bir sigara paketinin üzerinde karşılaştı
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Kesik bacağıyla yıllar sonra bir sigara paketinin üzerinde karşılaştı

1 saat önce

FRANSA'nın Metz şehrinde yaşayan Arnavut asıllı 60 yaşındaki bir kişi, sigara paketinin üzerinde kendisinden izinsiz kullanılan kesik bacağının fotoğrafını gördü.

Kesik bacağıyla yıllar sonra bir sigara paketinin üzerinde karşılaştı, System.String[]
FRANSA'nın Metz şehrinde yaşayan Arnavut asıllı 60 yaşındaki bir kişi, sigara paketinin üzerinde kendisinden izinsiz kullanılan kesik bacağının fotoğrafını gördü. Fotoğrafın 'sigara içmek damarlarınızın tıkanmasına neden olur' ibaresiyle kullanıldığını fark eden adam, resmi kurumlara başvuracağını söyledi.

SİGARADAN DEĞİL, SİLAHLI SALDIRIDAN KAYBETTİM

Bacağını sigara yüzünden değil; 1997 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybettiğini söyleyen adam, fotoğrafın pakette kullanılmasından rahatsız olduğunu açıkladı. Sigara ile ilgili görüntülerin dağıtımından sorumlu olan Avrupa Komisyonu (EC) ise fotoğrafın adama ait olmadığını savundu.

Ailenin avukatı Antoine Fittante ise "Her yara izi kendine hastır ve benzersizdir. Bir uzman, görüntüleri ortaya çıkarmakta zorlanmayacaktır" dedi.
Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:57 
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