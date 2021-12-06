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KESİK BAŞ CİNAYETİNDE DNA ÖRNEKLERİYLE İLGİLİ RAPOR BEKLENİYOR - Son Dakika

KESİK BAŞ CİNAYETİNDE DNA ÖRNEKLERİYLE İLGİLİ RAPOR BEKLENİYOR

06.12.2021 15:33

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 15 gün önce başı kesilerek öldürülen emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in (70) cinayet şüphelilerinin yakalanması için jandarmanın kurduğu özel ekip çalışmalarını sürdürüyor.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, 15 gün önce başı kesilerek öldürülen emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in (70) cinayet şüphelilerinin yakalanması için jandarmanın kurduğu özel ekip çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma, köyde Keleş'in yakınları ve komşularının ifadesine başvururken, alınan balta ve DNA örnekleri ile ilgili rapor da bekleniyor.

Çaycuma'ya bağlı Dursunlar köyünde, 21 Kasım'da meydana gelen olayda, emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in cesedi, orman alanında başı gövdesinden ayrılmış olarak bulundu. Eşi 6 yıl önce kalp krizinden ölen ve kızıyla yaşayan Mustafa Keleş'in jandarma tarafından olaydan 1 gün sonra gövdesine ulaşıldığı bölgeye 3 kilometre uzaklıkta başı toprağa gömülü bulundu. Keleş'in başının baltayla kesildiği tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, köylülerin ve Keleş'in yakınlarının ifadeleri alındı. Jandarma, olayı aydınlatmak için özel ekip kurdu. Jandarma ekipleri, olayla ilgili köyde yaşayan bazı kişilerin DNA örneklerini alırken, arama yaptı. Ayrıca olayda kullanılan baltanın tespit edilebilmesi için evlerde bulunan baltalar da incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ayrıca Mustafa Keleş'in cep telefonu kayıtları da talep edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KESİK BAŞ CİNAYETİNDE DNA ÖRNEKLERİYLE İLGİLİ RAPOR BEKLENİYOR
KESİK BAŞ CİNAYETİNDE DNA ÖRNEKLERİYLE İLGİLİ RAPOR BEKLENİYOR
KESİK BAŞ CİNAYETİNDE DNA ÖRNEKLERİYLE İLGİLİ RAPOR BEKLENİYOR
KESİK BAŞ CİNAYETİNDE DNA ÖRNEKLERİYLE İLGİLİ RAPOR BEKLENİYOR
KESİK BAŞ CİNAYETİNDE DNA ÖRNEKLERİYLE İLGİLİ RAPOR BEKLENİYOR
KESİK BAŞ CİNAYETİNDE DNA ÖRNEKLERİYLE İLGİLİ RAPOR BEKLENİYOR

Çaycuma, Cinayet, Emekli, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KESİK BAŞ CİNAYETİNDE DNA ÖRNEKLERİYLE İLGİLİ RAPOR BEKLENİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: KESİK BAŞ CİNAYETİNDE DNA ÖRNEKLERİYLE İLGİLİ RAPOR BEKLENİYOR - Son Dakika
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