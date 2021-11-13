Kesik baş cinayetinde müebbet cezası alan kadın yakalandı - Son Dakika

İSTANBUL'da 2003 yılında yol kenarında kafası ve elleri bir torbanın içinde bulunan Ahmet Can, cinayetiyle ilgili kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Aslı Yağmur Sultangazi 'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. O tarihte sevgilisi Kazım Türe ile birlikte yakalanan Aslı Yağmur, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Sevgilisi Kazım Türe ise Ahmet Can dahil 3 kişiyi öldürerek parçalara ayırdığı iddiasıyla cezaevinde bulunuyor.

2003 yılında meydana gelen olayda Esenyurt'ta yol kenarında bir torba içinde bir erkek başı ve eller bulunmuştu. Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada bir süre sonra ölen kişinin Zeytinburnu'nda oturan Türkiye Elektrik Kurumundan emekli Ahmet Can olduğunu tespit etti. Yakınları tarafından kayıp müracaatında bulunulan Ahmet Can'ın, birlikte olmaya çalıştığı Aslı Yağmur'un sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Polis şüphelinin evine yaptığı baskında kanlı elbiseler ve eşyalar buldu. Firarda olan şüpheliler Aslı Yağmur ve sevgilisi Kazım Türe, Adapazarı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Kazım Türe, Ahmet Can dahil 3 kişiyi öldürüp parçalarına ayırmakla suçlandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI