'Kesik baş' cinayetinde tüyler ürperten şüphe - Son Dakika
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'Kesik baş' cinayetinde tüyler ürperten şüphe

08.09.2022 13:29

'Kesik baş' cinayetinde tüyler ürperten şüphe Tutuklanan kardeş, sıcak havada soba yakmışZONGULDAK Zonguldak'ta 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başının vücudundan ayrılarak vahşice öldürülmesi olayında tutuklanan kardeşi İbrahim K.

'Kesik baş' cinayetinde tüyler ürperten şüphe

Tutuklanan kardeş, sıcak havada soba yakmış

ZONGULDAK Zonguldak'ta 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başının vücudundan ayrılarak vahşice öldürülmesi olayında tutuklanan kardeşi İbrahim K.'nin olaydan bir gün önce çekildiği tespit edilen kıyafeti jandarmanın dikkati sayesinde ortaya çıktı. İbrahim K.; önce böyle bir kıyafeti olmadığı söyleyerek durumu inkar etti ancak daha sonra bu kıyafeti kirlendiği gerekçesiyle sobada yaktığını söyledi.

Vahşi olay geçen yıl 21 Kasım günü Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Dursunlar Köyü'nde yaşandı. İddialara göre Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalıştıktan sonra emekli olan 71 yaşındaki maden işçisi Mustafa Keleş ineklerini otlatmak üzere ormanlık araziye gitti. Ancak bir süre sonra Keleş'in başı olmayan cesedi ile karşılaşan çoban; durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler Mustafa Keleş'in başının balta olduğu düşünülen kesici aletle kesilerek vücudundan ayrıldığını tespit etti. Keleş'in başı cesedinin yanında bulunamayınca çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.

Başı 300 metre ileride bulundu

İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri ceset üzerinde inceleme yaparken diğer özel ekipler çevrede kayıp başı arama çalışmasını sürdürdü. Araziyi arayan ekipler kesilmiş başı 300 metre uzakta toprağa gömülmüş halde buldu. Köyün giriş ve çıkışlarını kapatılmasıyla köylüden alınan DNA örnekleri kriminal incelemeye gönderildi. Alınan deliller ve ulaşılan bilgiler doğrultusunda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Geçen Mayıs ayında gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim K. adliyedeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Olay günü ormana baltayla gitmiş, odun kesmeden dönmüş

Elde edilen bilgiler ve deliller ışığında önceki gün yeniden gözaltına alınan İbrahim K., jandarmada susma hakkını kullandı. Ancak olay günü vahşetin yaşandığı ormanlık alana küfe ve baltayla giden İbrahim K.'nın odun kesmeden de boş bir şekilde geri döndüğü ortaya çıktı. Başındaki yara izine de önce evde çarptığını sonraki zamanlarda da bahçede yaralandığını öne süren şüphelinin izini gizlemek için sıklıkla kasket kullandığı öne sürüldü.

Olaydan bir gün önce fotoğraf çekildiği kıyafeti yakmış

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda telefonları inceleyen jandarma dedektifleri şüphelinin olay olaydan bir gün önce çekilen fotoğrafını buldu. Ekiplerin fotoğraftaki kıyafetini istediği şüpheli böyle bir kıyafetinin olmadığını söyledi. Daha sonra ekiplere ise farklı bir kıyafet teslim etti. Şüpheli kıyafetin fotoğraftakiyle aynı olmadığının ortaya çıkması üzerine bahse konu kıyafeti kirlendiği gerekçesiyle sobada yaktığını söyledi. Çelişkili ifadeleriyle tüm dikkatleri üzerine toplayan İbrahim K.'nın olay günü hava sıcaklığının normal seyretmesine rağmen evinde soba yaktığı tespit edildi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan İbrahim K. dün akşam saatlerinde sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartlarının yetersiz olabileceği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Zonguldak'ta yaşanan 'kesik baş' cinayetinde yeni detaylar gün yüzüne çıktı: Sıcak havada soba yakarak delilleri yok etmiş Zonguldak'ta yaşanan 'kesik baş' cinayetinde yeni detaylar gün yüzüne çıktı: Sıcak havada soba yakarak delilleri yok etmiş 'Kesik baş' cinayetinde kardeş yeniden gözaltında 'Kesik baş' cinayetinde kardeş yeniden gözaltında
Kaynak: İHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Kesik baş' cinayetinde tüyler ürperten şüphe - Son Dakika

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