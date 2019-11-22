'Kesik Hikaye' sahnede
6 saat önce
Gözde Gürkan, Mesut İzgi ve Ahmet Samet Kütükçü'nün rol aldığı oyun; 28 Kasım'da Kocaeli'de, 5 Aralık'ta da Bursa'da sahnelenecek.
Gözde Gürkan, Mesut İzgi ve Ahmet Samet Kütükçü'nün rol aldığı oyun; 28 Kasım'da Kocaeli'de, 5 Aralık'ta da Bursa'da sahnelenecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:32
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