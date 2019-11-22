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'Kesik Hikaye' sahnede

6 saat önce

Gözde Gürkan, Mesut İzgi ve Ahmet Samet Kütükçü'nün rol aldığı oyun; 28 Kasım'da Kocaeli'de, 5 Aralık'ta da Bursa'da sahnelenecek.

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Gözde Gürkan, Mesut İzgi ve Ahmet Samet Kütükçü'nün rol aldığı oyun; 28 Kasım'da Kocaeli'de, 5 Aralık'ta da Bursa'da sahnelenecek.

Kocaeli, Aralık, Bursa, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:32 
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