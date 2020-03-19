Kesik kol vahşetinde baraj gölünde aramalar devam etti - Son Dakika
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Kesik kol vahşetinde baraj gölünde aramalar devam etti

6 saat önce

MANİSA'nın Soma ilçesinde 11 gün önce kaçırıldığı öne sürülen Özcan Eren'e (22) ait olduğu değerlendirilen ceset parçalarının bulunduğu Sevişler Baraj Gölü ve çevresinde, arama çalışmaları bugün de devam etti.

Kesik kol vahşetinde baraj gölünde aramalar devam etti, System.String[]

MANİSA'nın Soma ilçesinde 11 gün önce kaçırıldığı öne sürülen Özcan Eren'e (22) ait olduğu değerlendirilen ceset parçalarının bulunduğu Sevişler Baraj Gölü ve çevresinde, arama çalışmaları bugün de devam etti.

Sevişler Mahallesi baraj gölü kıyısında, 14 Mart günü öğleden sonra vatandaşlar, kesik kol buldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı araştırma başlatıldı. Erkeğe ait olduğu belirlenen kesik kol muhafaza altına alınıp, DNA incelemesi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Güvenlik güçleri kolun 11 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nden kaçırılan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği şüphesi üzerine yoğunlaştı. Ekipler, ilçedeki mobese ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden bekar olan Eren'in en son ilçe çıkışında, veteriner kliniği işleten Mehmet Tahta'nın (33) otomobilinde olduğunu belirledi. Yine görüntülerden Tahta'nın ilçeye dönüşünde yalnız olduğu tespit edildi. Ayrıca Mehmet Tahta'nın cep telefonundan son görüşmelerin de baraj gölü çevresinden yapıldığı belirlendi.

Güvenlik güçleri, Özcan Eren'in dedesinden 450 bin lira fidye istendiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine jandarma ve polis, ortak operasyonla veteriner hekim Mehmet Tahta'yı evinde gözaltına aldı. Jandarmada çelişkili ifadeler veren Mehmet Tahta, Özcan Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubunu kendisinin yazdığını itiraf etti, ancak cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen Mehmet Tahta, tutuklandı.

Sevişler Baraj Gölü'nde 17 Mart günü yapılan ve 3 saat süren arama çalışmasıyla kesik baş ve ayak ve bacak parçaları, dün yapılan arama çalışmalarında ise göl kenarında bacağın baldır kısmına ait parça bulundu. Kesik kolun bulunduğu yere yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki baraj gölü kıyısındaki kayalıklar arasında bulunan parçalar büyük bir titizlikle toplanarak DNA testleri yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bugün İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden gelen 1'i dalgıç 5 kişilik ekip, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliğinden 50 personel, AFAD ve polis ekiplerinin de katılımıyla saat 10.00'dan itibaren arama çalışmasına devam edildi. Şu ana kadar herhangi ize rastlanmadığı bildirilirken, arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.


Manisa, Kesik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:26 Kaynak: DHA

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