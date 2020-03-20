Kesik kol vahşetinde bir başka baraj göletinde yeni vücut parçaları bulundu (2) - Son Dakika

TUTUKLANAN VETERİNER HEKİMİN KOMŞULARI KONUŞTU

Manisa'nın Soma ilçesinin Bayat Mahallesi'nden 13 gün önce kaçırılan Özcan Eren'e (22) ait olduğu değerlendiren ceset parçalarının bulunması üzerine gözaltına alınıp, tutuklanan veteriner hekim Mehmet Tahta'nın (33) komşuları DHA'ya konuştu.

Tahta ile aynı yerde iş yeri bulunan kuaför Osman Kırgidik (28), "Uzun süredir kendisini tanıyorum. Yaklaşık iki yıldır da bende tıraş oluyor. Onun böyle bir şey yapacağını hiç düşünmüyorum. Duyunca şaşırdık ama tabi ki yaptıysa da devletimizin adalet mekanizması burada çok güzel bir şekilde işleyecektir. Kendisi bizi çok şaşırttı" dedi.

Kafeterya işleten Mustafa Kara (29) da, "Asla böyle bir şey yapmasını beklemezdim. Tabi ki onun yapıp, yapmadığını da tam olarak bilmiyoruz. Kesin bir şey konuşmak doğru değil. Eğer yaptıysa da adaletin tecelli edeceğine inancım tam" diye konuştu.

Cemil SEVAL-Şevket YILMAZ/(MANİSA),