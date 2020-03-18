Kesik kol vahşetinde göl kenarında bir uzuv daha bulundu - Son Dakika
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Kesik kol vahşetinde göl kenarında bir uzuv daha bulundu

6 saat önce

MANİSA'nın Soma ilçesindeki baraj gölü kenarında bulunan ve 10 gün önce kaçırılan Özcan Eren'e (22) ait olduğu tahmin edilen kesik insan kolunun bulunduğu bölgede, bacağın bir kısmı bulundu.

Kesik kol vahşetinde göl kenarında bir uzuv daha bulundu, System.String[]
MANİSA'nın Soma ilçesindeki baraj gölü kenarında bulunan ve 10 gün önce kaçırılan Özcan Eren'e (22) ait olduğu tahmin edilen kesik insan kolunun bulunduğu bölgede, bacağın bir kısmı bulundu. Jandarmanın sudan çıkardığı bacak parçası, cenaze aracına konulup, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, aramalara bugünlük ara verildi.

Sevişler Mahallesi'nde baraj gölü kıyısında, geçen 14 Mart'ta öğleden sonra, çevredeki vatandaşlar tarafından, omuzdan kesik insan kolu olduğu fark edildi. Durum hemen güvenlik güçlerine bildirildi. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, olay yerinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bir erkeğe ait olduğu belirlenen kesik kol muhafaza altına alınıp, DNA incelemesi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Güvenlik güçleri kolun 10 gün önce kırsal Bayat Mahallesi'nden kaçırılan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Özcan Eren'e ait olabileceği şüphesi üzerine yoğunlaştı. Jandarma ve polis ekipleri, ilçedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden bekar olan Eren'in en son ilçe çıkışında, ilçede veteriner kliniği işleten Mehmet Tahta'nın (33) otomobilinde olduğunu belirlendi. Yine görüntülerden Tahta'nın ilçeye dönüşünde yalnız olduğu tespit edildi. Ayrıca Tahta'nın cep telefonu ile en son görüşmelerinin de Sevişler Baraj Gölü çevresinden yapıldığı belirlendi. Güvenlik güçleri, kaçırılan Eren'in dedesinden 450 bin lira fidye istendiği bilgisine de ulaştı. Bunun üzerine jandarma ve polis, ortak operasyonla veteriner hekim Tahta'yı evinde yakaladı. Çelişkili ifadeleri üzerine Tahta, gözaltına alındı. Tahta, jandarmadaki ifadesinde, Özcan Eren'in dedesine gönderilen fidye mektubunu kendisinin yazdığını itiraf etti ancak cinayeti kendisinin işlemediğini söyledi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen Tahta, tutuklandı.

BACAK PARÇASI BULUNDU

Kesik kola ait cesedin bulunması için Sevişler Baraj Gölü'nde, dün dördüncü günde yapılan ve 3 saat süren arama çalışmaları kapsamında, kesik baş ve ayak ve bacak parçaları bulundu. Kesik kolun bulunduğu yere yaklaşık 1.5 kilometre mesafedeki baraj gölü kıyısındaki kayalıklar arasında bulunan parçalar büyük bir titizlikle toplandı. Bugün İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nden gelen 1'i dalgıç 5 kişilik ekip, Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando birliğinden 50 personel, AFAD ve polis ekiplerinin de katılımıyla bugün saat 11.00'dan itibaren daha geniş katılımlı olarak arama çalışmasına devam edildi.  Kesik kolun bulunduğu yere bu defa 3 kilometre mesafede, baraj gölünün kenarında jandarmalar tarafından bacak parçası bulundu. Jandarmanın sudan çıkardığı bacak parçası, cenaze aracına konulup, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aramalara yarın devam edilmek üzere ara verildi.


- Soma
Kesik, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:27 Kaynak: DHA

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