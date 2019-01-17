Kesik Koldan Sonra Kafatası da Bulundu
23 dakika önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda kadına ait kesik kolun bulunmasının ardından bu kez de aynı alanda kafatası ve bazı vücut parçaları bulundu.
Edirne
'nin Keşan
ilçesinde ormanlık alanda kadına ait kesik kolun bulunmasının ardından bu kez de aynı alanda kafatası ve bazı vücut parçaları bulundu.
9 Ocak Çarşamba
günü Özgün Yapı Sitesi karşısındaki ormanlık alanda kesilmiş bir kadın kolu bulunmasıyla açılan soruşturma sürüyor. Kesik
kolun Keşan ilçesinde bir gece kulübünde oryantal olarak çalışan Didem Uslu'ya ait olduğu tespit edilirken Keşan Cumhuriyet Savcılığı
tarafından başlatılan soruşturma da geniş çaplı sürüyor. Kesilmiş kadın kolunun ardından aynı ormanlık alanda kesik kadın uzuvları bulunmaya devam ediyor.
Özel cinayet büro ekipleri tarafından yapılan araştırmalarda ormanlık alanda kadın kolundan sonra kalça kemiği ve vücut parçalarının yanı sıra bir kadına ait olduğu tahmin edilen kafatası da bulundu. Kafatası, İstanbul Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Keşan Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğünde Didem Uslu'nun yakınlarıyla birlikte bazı kişilerin ifadelerinin alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:39 Kaynak: İHA
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