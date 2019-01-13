Son Dakika Haberleri: Kesik Koldan Sonra 'Kalça Kemiği' Bulundu

Kesik Koldan Sonra 'Kalça Kemiği' Bulundu

49 dakika önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Didem Uslu'ya ait olduğu belirlenen kesik kolun bulunduğu ormanlık alanda polis ekipleri bir kadına ait olduğu sanılan 'kalça kemiği' de buldu.

Kesik Koldan Sonra 'Kalça Kemiği' Bulundu, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Didem Uslu'ya ait olduğu belirlenen kesik kolun bulunduğu ormanlık alanda polis ekipleri bir kadına ait olduğu sanılan 'kalça kemiği' de buldu. Bulunan uzvun Uslu'ya ait olup olmadığı ise yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak.

İspat Cami Mahallesi Özgün Yapı Kooperatifi arkasında bulunan ormanlık alanda önceki gün gazete kağıdına sarılmış kesik insan kolunu bulundu. Polis ekiplerince yapılan parmak izi incelemesinde omuz hizasından kesildiği belirlenen sol kolun, Didem Uslu isimli kadına ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri soruşturma başlatırken, İstanbul'dan gelen ceset arama köpeğiyle aynı bölgede arama yapıldı.

Kesik kolun bulunduğu ormanlık alanda bir kadına ait olduğu sanılan 'kalça kemiği' bulundu. Bulunan uzvun Uslu'ya ait olup olmadığının yapılacak olan incelemenin ardından netlik kazacağını öğrenildi. Edirne Emniyet Müdürlü Ali Kemal Kurt, soruşturmanın devam ettiğini ve kesik kolun ait olduğu kişiyle ilgili herhangi bir kayıp başvurusu almadıklarını söyledi. - Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:23 Kaynak: DHA

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