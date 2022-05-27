Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheli gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi

Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheli gözaltında

27.05.2022 16:21

Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheli gözaltında Zonguldak'ta geçen Kasım ayında 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başının kesilmiş ve toprağa gömülmüş halde bulunmasının ardından olayın failini yakalama çalışmaları sürüyor.

Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheli gözaltında

ZONGULDAK - Zonguldak'ta geçen Kasım ayında 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başının kesilmiş ve toprağa gömülmüş halde bulunmasının ardından olayın failini yakalama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyünde geçen 21 Kasım günü başı kesilmiş ve toprağa gömülü halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in katil zanlısını yakalama çalışmaları devam ediyor. Olay sonrası köyden bazı kişilerin ifadesine başvurulurken köylüden alınan DNA örnekleri de Adli Tıp Kurumu'na kriminal inceleme için gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda soruşturma derinleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sabah saatlerinde köye giderek bazı kişileri gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında öldürülen Mustafa Keleş'in yakın akrabalarının da olduğu öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu Raporları, alınan ifadeler ve deliller doğrultusunda ekiplerin çalışmaları sürüyor. Gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheli gözaltında
Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheli gözaltında
Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheli gözaltında
Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheli gözaltında

YORUMLAR
500
Kesik baş cinayetinde 11 gözaltı Kesik baş cinayetinde 11 gözaltı CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Zonguldak'ta konuştu Açıklaması Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheli gözaltında Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheli gözaltında
Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Zonguldak, Çaycuma, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheli gözaltında - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
15:04 Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:33:12. #1.12#
SON DAKİKA: Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheli gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement