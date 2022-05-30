Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheliden 5'i adliyede - Son Dakika
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Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheliden 5'i adliyede

30.05.2022 10:45

Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheliden 5'i adliyede Zonguldak'ta 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başının kesilerek öldürüldüğü olayın ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'ini adliyeye sevk etti.

Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheliden 5'i adliyede

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başının kesilerek öldürüldüğü olayın ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler, gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'ini adliyeye sevk etti.

Edinilen bilgiye göre geçen yıl Kasım ayında 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başının kesilmiş ve toprağa gömülmüş halde bulunmasının ardından olayın failini yakalama çalışmaları sürdü. Olayın faili yada faillerini tespit etmek için çalışmaları derinleştiren ekipler köyden bazı kişilerin ifadesine başvurdu. Mustafa Keleş'in yakın akrabalarının da yer aldığı bazı kişilerin DNA örnekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek kriminal incelemeye alındı.

Olayla ilgili olarak önceki gün sabaha karşı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'inin işlemleri tamamladı. İfadeleri alınan S.Ü., S.A., S.T. ve R.T. ile köy dışından olduğu öğrenilen D.A. geniş güvenlik önlemleir altında Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.

Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheliden 5'i adliyede
Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheliden 5'i adliyede
Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheliden 5'i adliyede
Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheliden 5'i adliyede

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kesikbaş cinayetinde 11 şüpheliden 5'i adliyede - Son Dakika


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