Kesikbaş cinayetinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest - Son Dakika
Üye Girişi

Kesikbaş cinayetinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest

02.06.2022 14:48

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 71 yaşındaki şahsın başı kesilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden önceki günlerde adliyeye sevk edilen 11'i serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 71 yaşındaki şahsın başı kesilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden önceki günlerde adliyeye sevk edilen 11'i serbest bırakıldı. Bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen son 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyünde geçen yıl 21 Kasım günü başı kesilerek toprağa gömülü halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in katil zanlısını yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i serbest bırakılırken, kardeş ve yengenin de aralarında bulunduğu 6 kişi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan R.A. ve M.T. ise jandarmadaki sorgularının ardından bu sabah saatlerinde Çaycuma Adliyesi'ne çıkarıldı. Şüpheliler sevk edildikleri nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Gülcan Çolak - İHA)

Kesikbaş cinayetinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest
Kesikbaş cinayetinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest
Kesikbaş cinayetinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest
Kesikbaş cinayetinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest
Kesikbaş cinayetinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest
Kesikbaş cinayetinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest

YORUMLAR
500
Kesikbaş cinayetindeki 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest Kesikbaş cinayetindeki 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest Kesikbaş cinayetindeki 6 şüpheli adliyede Kesikbaş cinayetindeki 6 şüpheli adliyede
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kesikbaş cinayetinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
19:52 AB, Rusya'dan petrol ithalatını da yasaklayan yaptırım paketine onay verdi
19:35 Erik toplamak için ağaca çıktı, merdiven basamağı kırılınca hayatını kaybetti
19:31 Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
18:31 Ünlü futbolcunun iki kadınla otel odasında görüntüleri çıktı! Nişanlısının tepkisi ise olaydan daha çok şaşırttı
18:02 Anadolu Parsı, 1974'ten sonra ilk kez görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 20:38:09. #1.13#
SON DAKİKA: Kesikbaş cinayetinde adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement