Kesikbaş cinayetinde faili arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Kesikbaş cinayetinde faili arama çalışmaları sürüyor

19.04.2022 12:47
Kesikbaş cinayetinde faili arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak'ta geçen Kasım ayında 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başının kesilmiş ve toprağa gömülmüş halde bulunmasının ardından olayın failini yakalama çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ta geçen Kasım ayında 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başının kesilmiş ve toprağa gömülmüş halde bulunmasının ardından olayın failini yakalama çalışmaları sürüyor. Bir taraftan faili yakalama çalışmaları sürerken diğer taraftan adli tıp kurumundan gelecek kriminal incelemelerin sonuçları bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyünde geçen 21 Kasım günü başı kesilmiş ve toprağa gömülü halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in katil zanlısını yakalama çalışmaları devam ediyor. Öldürülen Mustafa Keleş'in köy sakinlerinden C.T. ve kardeşi İ.K. arasında ev satın alma ve arazi anlaşmazlığı konusunda geçmişte tartışmalar yaşadığı iddiası üzerine her iki ismin ifadelerine başvuruldu. İfadeleri alınan iki kişi serbest bırakıldı.

Araştırmalarını derinleştiren ekipler Mustafa Keleş'in kardeşlerinin yaşadığı evde de arama çalışması yaptı. Kan lekesi olan kıyafet ve depoda bulunan baltanın kriminal incelemeye gönderildi. Öte yandan ekipler köy sakinlerinden alınan DNA örnekleri ile Mustafa Keleş'ten alınan örnekleri adli tıp kurumuna gönderdi. Adli tıp kurumundan gelecek kriminal inceleme raporları doğrultusunda faili tespit etme ve yakalama çalışmaları sürüyor.

İHA'ya konuşan Mustafa Keleş'in diğer kardeşi Kamil Keleş, "Ölen Mustafa Keleş benim ağabeyim. Başımız sağ olsun. Ben olay günü hastanede yatıyordum. Ağabeyim bu duruma geldikten sonra bana telefon ettiler. Olayı duyunca hastaneden taburcu olup köye geldim. Ağabeyimi kaybettik. Hak eden çeksin. Kim yaptıysa çeksin. Bir an evvel bulunsun. Biz de rahat edelim" diye konuşmuştu.

(Gülcan Çolak - Onur Altındağ - İHA)

Kesikbaş cinayetinde faili arama çalışmaları sürüyor
Kesikbaş cinayetinde faili arama çalışmaları sürüyor
Kesikbaş cinayetinde faili arama çalışmaları sürüyor
Kesikbaş cinayetinde faili arama çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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