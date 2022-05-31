Kesikbaş cinayetindeki 6 şüpheli adliyede - Son Dakika
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Kesikbaş cinayetindeki 6 şüpheli adliyede

31.05.2022 10:32
Kesikbaş cinayetindeki 6 şüpheli adliyede

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başının kesilerek öldürülmesinin ardından jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in başının kesilerek öldürülmesinin ardından jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüphelinin daha jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Olay, Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyünde geçen yıl 21 Kasım günü başı kesilmiş ve toprağa gömülü halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in katil zanlısını yakalama çalışmaları devam ediyor. Olayın faili ya da faillerini tespit etmek için çalışmaları derinleştiren ekipler köyden bazı kişilerin ifadesine başvurdu.

Mustafa Keleş'in yakın akrabalarının da yer aldığı kişilerin DNA örnekleri Adli Tıp Kurumuna gönderilerek kriminal incelemeye alındı. Olayla ilgili olarak önceki İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 11 şüpheliden adliyeye sevk edilen S.A., S.A., S.T. ve R.T. ile köy dışından olduğu öğrenilen D.A. serbest bırakıldı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan diğer altı şüpheli ise bu sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi.

Cesedi bulan çoban da adliyeye sevk edildi

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler bu sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Çaycuma Adliyesi'ne getirildi. Mustafa Keleş'in ormanda cesedini bulduğu iddia edilen çoban İlyas A.'nın yanı sıra Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim K., yengesi Fatma K., yeğeni Ender T., komşuları Cihan T. ve Serkan T.'nin Çaycuma Adliyesi'ndeki sorgusu sürüyor. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan R.A. ve M.T.'nın jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Öldürülen Mustafa Keleş'in köy sakinlerinden C.T. ve kardeşi İ.K. arasında ev satın alma ve arazi anlaşmazlığı konusunda geçmişte tartışmalar yaşadığı iddiaları da yer almıştı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Güvenlik Önlemleri, Zonguldak, Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kesikbaş cinayetindeki 6 şüpheli adliyede - Son Dakika


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