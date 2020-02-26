Kesikoğlu, URGE projesini anlattı - Son Dakika
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Kesikoğlu, URGE projesini anlattı

6 saat önce

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası orman ürünleri ve kereste imalatçıları ile URGE projesinde bir araya geldi.

Kesikoğlu, URGE projesini anlattı, System.String[]

Devrek Ticaret ve Sanayi Odası orman ürünleri ve kereste imalatçıları ile URGE projesinde bir araya geldi.


Bülent Ecevit Üniversitesi Müdürü Ferdi Kesikoğlu tarafından Orman Ürünleri ve Kereste İmalatı yapan firmalar ile URGE Projesi hakkında bilgilendirme toplantısının ikincisi gerçekleştirildi. Toplantıya katılım sağlayan firma temsilcilerine Kesikoğlu, ihtiyaç analizlerinin belirlenerek, 36 ay süreli projede firmaların bilgi ve iletişim teknolojileri, finansal yönetimi ve risk yönetimi, kalite ve verimlilik, üretim ve tedarik zinciri yönetimi ve bakanlıkça uygun görülen firma ihtiyaçlarına özgü diğer konularda danışmanlık hizmetlerinden yararlanma yöntemleri anlatıldı.


Düzenlenen toplantıda, URGE desteklerinden yararlanma koşulları ve firmalara sağlayacağı imkanlar üzerinde değerlendirme yapıldı. Zonguldak, Bartın, Ereğli Alaplı ve Çaycuma gibi çevre İl ve İlçelerdeki firmaların projeye dahil edilmesi konusunda görüşme sağlanması kararı alındı. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:26 Kaynak: İHA
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