Kesilen ağacın altında kalan orman işçisi hayatını kaybetti

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kesilen ağacın üzerine düşmesi sonucu 38 yaşındaki orman işçisi hayatını kaybetti.



Olay, ilçeye bağlı Evsin köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ormanlık alanda kesilen ağaçları istif etmekte olduğu öğrenilen Mehmet Bıçkı'nın (38), üzerine kesilen ağaç devrildi. Mehmet Bıçkı'nın üzerine ağacın düştüğünü gören diğer işçiler hemen durumu sağlık ekibi ile jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, üzerine ağaç düşen Mehmet Bıçkı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bıçkı'nın cesedi, Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN