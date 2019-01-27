Son Dakika Haberleri: Kesilen Ağacın Altında Kalan Orman İşçisi Öldü

Kesilen Ağacın Altında Kalan Orman İşçisi Öldü

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ormandaki kesim sırasında üzerine ağaç devrilen orman işçisi Ali Çelikdemir (49), yaşamını yitirdi.

Kesilen Ağacın Altında Kalan Orman İşçisi Öldü, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ormandaki kesim sırasında üzerine ağaç devrilen orman işçisi Ali Çelikdemir (49), yaşamını yitirdi.

Güzelbağ Mahallesi Alara Çayı çevresindeki ormanlık alanda taşeron firma adına ağaç kesimi yapan Ali Çelikdemir, dün saat 17.00 sıralarında kesilen ağacın altında kaldı. Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çelikdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ali Çelikdemir'in cansız bedeni, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:19 Kaynak: DHA

Güzelbağ, Alanya, İşçi, Antalya, Güncel
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