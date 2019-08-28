Kesilen ağacın altında kalıp, öldü
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KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, motorlu testereyle kesilmesi sonucu devrilen ağacın altında kalan Kenan Akbıyık (71) yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:51 Kaynak: DHA
KARABÜK'ün Yenice
ilçesinde, motorlu testereyle kesilmesi sonucu devrilen ağacın altında kalan Kenan Akbıyık (71) yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam, Yenice'nin Sarıot mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü
sahasında çalışan Kenan Akbıyık'ın üzerine, motorlu testereyle kesilen ağaç devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Akbıyık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Evli ve 1 çocuk babası Kenan Akbıyık'ın cansız bedeni, Yenice Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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