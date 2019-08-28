Son Dakika Haberleri: Kesilen ağacın altında kalıp, öldü
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Kesilen ağacın altında kalıp, öldü

42 dakika önce

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, motorlu testereyle kesilmesi sonucu devrilen ağacın altında kalan Kenan Akbıyık (71) yaşamını yitirdi.

Kesilen ağacın altında kalıp, öldü, System.String[]
KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, motorlu testereyle kesilmesi sonucu devrilen ağacın altında kalan Kenan Akbıyık (71) yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam, Yenice'nin Sarıot mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü sahasında çalışan Kenan Akbıyık'ın üzerine, motorlu testereyle kesilen ağaç devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Akbıyık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Evli ve 1 çocuk babası Kenan Akbıyık'ın cansız bedeni, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Orman İşletme Müdürlüğü, Yenice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:51 Kaynak: DHA
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